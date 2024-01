Occidental Petroleum-Aktie: Warren Buffett hat Beteiligung weiter ausgebaut

• Warren Buffett auf Einkaufstour• Anteil an Occidental Petroleum mehrfach ausgebaut• Schnäppchen-Käufe

Occidental Petroleum-Aktie unter Buffett-Favoriten

Zu den Lieblingsaktien der Börsenlegende Warren Buffett gehört unter anderem auch der Anteilsschein des US-amerikanischen Erdölkonzerns Occidental Petroleum. Erste Berührungspunkte zwischen Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway und dem auf Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas spezialisierten S&P 500-Mitlied ergaben sich 2019, als der Börsenkenner die Übernahme von Anadarko Petroleum durch Occidental Petroleum finanzierte. Im Gegenzug erhielt Berkshire Vorzugsaktien und Optionsscheine, die zum Erwerb weiterer 83,8 Millionen Occidental-Aktien für 4,7 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 56,62 US-Dollar pro Stück berechtigen. Seit dem ersten Quartal 2022 hat das "Orakel von Omaha" die Papiere auch regulär im Depot, wie aus Einreichungen bei der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht. Seitdem hat Buffett seine Beteiligung immer weiter ausgebaut. Im dritten Quartal betrug der Anteil an Occidental-Aktien im gesamten Berkshire-Depot 4,64 Prozent - der sechstgrößten Position im gesamten Portfolio.

Nachkauf im Dezember

Bevor Berkshire Hathaway im Frühjahr seine Vermögenswerte für das vierte Quartal 2023 vorlegen muss, legte der Vermögensverwalter im Dezember erneut nach und schnappte sich etwa 10,5 Millionen Occidental-Aktien im Wert von 588,7 Millionen US-Dollar. Damit hielt Berkshire Hathaway 27,7 Prozent an Occidental Petroleum.

Beteiligung auf 34 Prozent aufgestockt

Nun hat Buffett die Position weiter aufgestockt, wie aus einer weiteren Einreichung bei der SEC hervorgeht. Investoren, die mehr als zehn Prozent eines Unternehmens halten, sind dazu verpflichtet, innerhalb von zwei Werktagen nach der Transaktion über diese Bericht zu erstatten. - was Buffett nun tat. Insgesamt nennt der Börsenkenner nun 327.574.652 OXY-Aktien sein Eigen und hält damit 34 Prozent am gesamten Unternehmen.

Buffett auf Schnäppchenjagd

Wie "Barron’s" bemerkte, habe Buffett damit die jüngste Verlustserie der Occidental-Aktie genutzt, um seine Beteilung zu erweitern. So fiel das Papier in den Tagen vor der Bekanntgabe von Berkshires Einkaufstour unter die 60-US-Dollar-Marke, sodass Buffett für seine Käufe in der Regel unter dieser Schwelle blieb. Zuletzt wurde das Papier an der NYSE bei 56,42 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs vom 19. Januar 2024).

Redaktion finanzen.at