Milliarden-Verkauf: Enel-Tochter trennt sich von Teils seines Distributionsgeschäfts - Enel-Aktie steigt

Die Tochter E-distribuzione werde 90 Prozent der Anteile an der neu geschaffenen Einheit NewCo an A2A für 1,2 Milliarden Euro verkaufen, so Enel

Die übrigen 10 Prozent werde E-distribuzione zunächst behalten. A2A habe aber die Option, diese zu einem späteren Zeitpunkt auch noch zu übernehmen. Die Transaktion soll bis Jahresende abgeschlossen werden.

Die Enel-Aktie legt in Mailand zeitweise um 0,20 Prozent auf 6,142 Euro zu.

DJG/DJN/mgo/cln

MAILAND (Dow Jones)