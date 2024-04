Milliardenbetrag für CVC-Börsengang erwartet

Das Unternehmen erhöhte das Volumen seines für diese Woche geplanten Börsengang in Amsterdam um 500 Millionen Euro auf nun 2,3 Milliarden Euro inklusive einer Mehrzuteilungsoption. Der Stückpreis der Papiere soll mit 14 Euro je Aktie in der Mitte der ursprünglichen Spanne festgelegt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und bezog sich auf die an Investoren verschickten Konditionen. Das Gros der Aktien soll von bestehenden Anteilseignern angeboten werden, aber CVC Capital Partners will auch neue Papiere ausgeben.

Zu den Aktionären, die im Rahmen des Börsengangs Anteile verkaufen, zählen der Staatsfonds von Singapur GIC Private, die Kuwait Investment Authority, ein von der Hongkong Monetary Authority verwalteter Vermögensfonds und einige Aktionäre aus dem Management.

Der Börsengang wird von CVC schon länger erwartet, das Unternehmen arbeitet an dem Schritt dem Vernehmen nach bereits seit mindestens 2022. Zuletzt wurde der Gang aufs Parkett im November abgeblasen, nachdem der Angriff der Hamas auf Israel Anleger verunsichert hatte.

Als eine der bekanntesten europäischen Finanzinvestoren verwaltet CVC ein Vermögen von rund 186 Milliarden Euro. Der Investor hält Beteiligungen an Unternehmen wie dem Schweizer Uhrenhersteller Breitling und dem Getränkehersteller Lipton Tees and Infusions. Vor einem Monat hatte CVC die Parfümeriekette Douglas zurück an die Börse in Frankfurt gebracht.

LUXEMBURG/AMSTERDAM (dpa-AFX)