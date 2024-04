Reddit-Aktie nach dem IPO: So hat sich das Online-Portal im ersten Monat entwickelt

Ein Monat ist es nun her, dass das Online-Portal Reddit sein Debüt an der US-Börse NYSE feierte. Für Aktionäre war es eine Zeit mit Licht und Schatten.

• Reddit-IPO äußerst erfolgreich• Feierlaune scheint erst mal beendet• Reddit-Aktie zuletzt kräftig eingebrochen

Am 21. März war es endlich so weit: Der mit Spannung erwartete Börsengang des Online-Forums Reddit, das am Aktienmarkt bereits im Jahr 2021 durch die dort entstandene WallStreetBets-Bewegung für großes Aufsehen gesorgt hatte, wurde vollzogen. Etwas überraschend war dabei, dass sich das Unternehmen für die New York Stock Exchange entschieden hatte, statt für die NASDAQ, wie es bei den meisten Tech-Aktien üblich ist.

Die Premiere auf dem Börsenparkett war dabei durchaus phänomenal: So lag schon der Erstkurs an der New York Stock Exchange (NYSE) mit 47 US-Dollar um mehr als 38 Prozent über dem Ausgabepreis von 34 US-Dollar. Im weiteren Tagesverlauf ging es noch weiter aufwärts und die Reddit-Aktie konnte sogar mühelos die 50-US-Dollar-Marke übersteigen. Den ersten Handelstag beendeten die Titel schlussendlich bei 50,50 US-Dollar. Reddit-Aktionäre, die schon zum Börsengang eingestiegen waren, konnten sich somit über ein stolzes Plus von rund 48 Prozent freuen. Im Rahmen des IPOs wurde damit eine Bewertung von rund 6,4 Milliarden US-Dollar erzielt.

Kurseinbruch der Reddit-Aktie

Die Begeisterung der Anleger hielt aber nur in den darauffolgenden Tagen an. Am 26. März erreichte die Reddit-Aktie ihr bisheriges Hoch bei 74,90 US-Dollar. Das bedeutete ein Plus von rund 120 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Doch seither ging es für die Papiere des in San Francisco ansässigen Online-Netzwerks beständig bergab.

Inzwischen ist der Titel auf 40,88 US-Dollar eingebrochen (Schlussstand vom 19.04.2024) und damit sogar deutlich unter den Erstkurs gefallen.

Wachsende Skepsis

Die anfängliche Euphorie könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Social-Media-Plattform als Ursprungsort des Meme-Aktien-Hypes von 2021 gilt und somit bei vielen Kleinanlegern sehr beliebt ist. Zudem warb Reddit damit, dass man künftig vermehrt KI-Anwendungen nutzen wolle, um die Erträge zu steigern, was infolge des derzeitigen KI-Hypes zunächst positiv aufgenommen wurde.

Doch inzwischen ist Ernüchterung eingekehrt. Denn zum einen werden Zweifel laut, inwieweit künstliche Intelligenz Reddit überhaupt nutzen soll, zum anderen äußerten sich viele Analysten kritisch hinsichtlich der mangelnden Profitabilität des Unternehmens. "Der Börsengang von Reddit markiert die Rückkehr des Schrott-Börsengangs", schimpfte beispielsweise David Trainer, CEO des Analyseunternehmens New Constructs, in einem auf "Fortune" veröffentlichten Beitrag. Tatsächlich sind die Fundamentaldaten nicht berauschend: Im vergangenen Jahr wies Reddit trotz eines Umsatzwachstums rote Zahlen aus. Angesichts dessen nehmen auch immer mehr Shortseller die noch junge Tech-Aktie ins Visier.

Redaktion finanzen.at