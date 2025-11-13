Milpa Ticari Ve Sinai Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret As vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Milpa Ticari Ve Sinai Urunler Pazarlama Sanayi Ve Ticaret As hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,72 TRY gegenüber -0,830 TRY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,8 Millionen TRY – das entspricht einem Minus von 7,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,8 Millionen TRY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at