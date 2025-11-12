MIMAKI ENGINEERING: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MIMAKI ENGINEERING gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 49,52 JPY, nach 61,34 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 19,97 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

