Minerva Intelligence stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minerva Intelligence äußerte sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Beim Umsatz wurden 0,3 Millionen CAD gegenüber 0,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at