Ming Yang Smart Energy Group Aktie
WKN DE: A2P44Z / ISIN: CNE100003HQ0
|Sicherheitspolitik im Blick
|
25.08.2025 20:29:40
Ming Yang Smart Energy-Aktie: Luxcara storniert umstrittenen China-Auftrag für Windturbinen
Der ursprünglich Auftrag für ein Projekt vor der Insel Borkums hatte die Bundesregierung auf den Plan gerufen, die europäische Windindustrie äußerte Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und warnte vor unlauterem Wettbewerb. Eine vom Bundesverteidigungsministerium in Auftrag gegebene Studie warnte, dass China kritische Komponenten des Luxcara-Windparks für Spionagezwecke oder sogar zur wirtschaftlichen Kriegsführung nutzen könnte.
"Wir haben den Druck gespürt und auch die Kontroverse in der Öffentlichkeit", sagte Matthiesen der Agentur. "Aber das hatte keinen Einfluss auf unsere Entscheidung, die allein auf den Synergieeffekten und dem besseren Angebot beruht."
Das Angebot von Ming Yang Smart Energy Group sei das wirtschaftlichste gewesen, als es 2024 ausgewählt worden sei, sagte Matthiesen, doch seitdem hätten andere Hersteller nachgebessert.
DJG/DJN/sha/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2025 13:49 ET (17:49 GMT)
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
13.08.25
|Erste Schätzungen: Ming Yang Smart Energy Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-
|12,37
|0,08%
|Siemens Energy AG
|91,84
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street uneinheitlich -- ATX und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex verbuchten am Montag Verluste. An der Wall Street geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Indizes verbuchten zum Wochenstart Gewinne.