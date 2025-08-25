Ming Yang Smart Energy Group Aktie

Ming Yang Smart Energy Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P44Z / ISIN: CNE100003HQ0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Sicherheitspolitik im Blick 25.08.2025 20:29:40

Ming Yang Smart Energy-Aktie: Luxcara storniert umstrittenen China-Auftrag für Windturbinen

Ming Yang Smart Energy-Aktie: Luxcara storniert umstrittenen China-Auftrag für Windturbinen

Der Hamburger Windparkbetreiber Luxcara, dessen Pläne zum Einbau von Windturbinen aus chinesischer Produktion sicherheitspolitische Bedenken ausgelöst hatten, will den umstrittene Auftrag an die Ming Yang Smart Energy Group Ltd. stornieren.

Er soll durch die Reservierung von 19 Turbinen der deutsch-spanischen Herstellers Siemens Gamesa Renewable Energy SA, einer Tochter von Siemens Energy, ersetzt werden, sagte Luxcara-Geschäftsführer Holger Matthiesen der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Der ursprünglich Auftrag für ein Projekt vor der Insel Borkums hatte die Bundesregierung auf den Plan gerufen, die europäische Windindustrie äußerte Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit und warnte vor unlauterem Wettbewerb. Eine vom Bundesverteidigungsministerium in Auftrag gegebene Studie warnte, dass China kritische Komponenten des Luxcara-Windparks für Spionagezwecke oder sogar zur wirtschaftlichen Kriegsführung nutzen könnte.

"Wir haben den Druck gespürt und auch die Kontroverse in der Öffentlichkeit", sagte Matthiesen der Agentur. "Aber das hatte keinen Einfluss auf unsere Entscheidung, die allein auf den Synergieeffekten und dem besseren Angebot beruht."

Das Angebot von Ming Yang Smart Energy Group sei das wirtschaftlichste gewesen, als es 2024 ausgewählt worden sei, sagte Matthiesen, doch seitdem hätten andere Hersteller nachgebessert.

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 13:49 ET (17:49 GMT)

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tesla-Aktie von Problemen belastet: Sind diese Unternehmen bald mehr wert als der E-Auto-Pionier?
JDE-Peet`s-Aktie mit Kurssprung: Keurig Dr Pepper plant Milliarden-Übernahme
Trotz Gewinnsprung in Q2: PDD-Aktie verliert - Alibaba-Aktie legt zu

Bildquelle: Schroders,fokke baarssen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A- 12,37 0,08% Ming Yang Smart Energy Group Limited Registered Shs -A-
Siemens Energy AG 91,84 -1,25% Siemens Energy AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22.08.25 KW 34: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street uneinheitlich -- ATX und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex verbuchten am Montag Verluste. An der Wall Street geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Indizes verbuchten zum Wochenstart Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen