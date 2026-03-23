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23.03.2026 06:31:29
Minim präsentierte Quartalsergebnisse
Minim hat am 20.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Minim hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 USD je Aktie gewesen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,100 USD beziffert, während im Vorjahr -1,340 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 6,19 Millionen USD gegenüber 0,64 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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