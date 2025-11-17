NOV Aktie

NOV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
17.11.2025 09:59:01

Minimum fare for Grab drivers to rise by S$0.50 to S$5.80 from Nov 24

It follows Grab’s recognition of the NTUC-affiliated National Taxi Association to represent taxi drivers on its platformWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOV Inc Registered Shsmehr Nachrichten