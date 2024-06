Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Freitag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,31 Prozent auf 5 053,32 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,330 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 072,88 Zählern und damit 0,075 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 069,09 Punkte).

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 018,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 077,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0,903 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 07.05.2024, mit 5 016,10 Punkten bewertet. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 07.03.2024, einen Wert von 4 974,22 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, bei 4 291,91 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 11,98 Prozent zu Buche. Bei 5 121,71 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 380,97 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 3,68 Prozent auf 38,01 EUR), Kering (+ 1,24 Prozent auf 330,95 EUR), Air Liquide (+ 0,77 Prozent auf 186,95 EUR), Sanofi (+ 0,62 Prozent auf 90,96 EUR) und UniCredit (+ 0,35 Prozent auf 36,67 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen VINCI (-1,61 Prozent auf 111,19 EUR), Vivendi (-1,32 Prozent auf 9,95 EUR), Ferrari (-1,22 Prozent auf 383,60 EUR), Enel (-1,19 Prozent auf 6,71 EUR) und Bayer (-1,04 Prozent auf 28,09 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Santander-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 11 364 479 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 374,499 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at