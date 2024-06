Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Am Montag verbucht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,69 Prozent auf 18 428,35 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,800 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,037 Prozent tiefer bei 18 550,33 Punkten in den Handel, nach 18 557,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 550,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 376,05 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.05.2024, erreichte der DAX einen Wert von 18 772,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, mit 17 814,51 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, den Stand von 15 949,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,89 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 0,18 Prozent auf 15,32 EUR), Symrise (+ 0,00 Prozent auf 110,15 EUR), QIAGEN (-0,02 Prozent auf 41,32 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,11 Prozent auf 26,65 EUR) und Daimler Truck (-0,13 Prozent auf 38,33 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Porsche (-3,18 Prozent auf 72,98 EUR), Covestro (-1,40 Prozent auf 47,72 EUR), RWE (-1,35 Prozent auf 33,72 EUR), Zalando (-1,28 Prozent auf 23,12 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,24 Prozent auf 111,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 400 047 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 207,019 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,94 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,18 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at