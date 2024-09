Minuszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag leichter

Am Montag tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,43 Prozent tiefer bei 25 439,85 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 249,926 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,089 Prozent schwächer bei 25 527,97 Punkten in den Handel, nach 25 550,66 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 25 422,14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 527,97 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.08.2024, lag der MDAX-Kurs bei 24 812,18 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, betrug der MDAX-Kurs 25 719,43 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wurde der MDAX auf 27 316,05 Punkte taxiert.

Der Index sank auf Jahressicht 2024 bereits um 5,21 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 476,10 Zählern.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 2,51 Prozent auf 57,25 EUR), RTL (+ 2,21 Prozent auf 30,10 EUR), HELLA GmbH (+ 1,02 Prozent auf 89,00 EUR), KRONES (+ 0,98 Prozent auf 123,20 EUR) und Befesa (+ 0,90 Prozent auf 24,62 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,52 Prozent auf 117,80 EUR), Stabilus SE (-1,75 Prozent auf 36,45 EUR), Siltronic (-1,69 Prozent auf 66,85 EUR), TeamViewer (-1,57 Prozent auf 11,58 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,49 Prozent auf 37,13 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 931 188 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,729 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Mit 14,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

