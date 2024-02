Minuszeichen in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,53 Prozent schwächer bei 13 740,20 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113,246 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,380 Prozent auf 13 760,84 Punkte an der Kurstafel, nach 13 813,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 778,02 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 740,20 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 345,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.11.2023, lag der SDAX noch bei 13 251,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13 510,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,586 Prozent zurück. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Elmos Semiconductor (+ 1,71 Prozent auf 71,40 EUR), JOST Werke (+ 1,09 Prozent auf 46,40 EUR), DWS Group GmbH (+ 0,92 Prozent auf 37,22 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 0,89 Prozent auf 28,25 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 0,56 Prozent auf 35,75 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Ceconomy St (-2,33 Prozent auf 2,02 EUR), Grand City Properties (-1,97 Prozent auf 8,46 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,85 Prozent auf 19,86 EUR), NORMA Group SE (-1,68 Prozent auf 14,04 EUR) und CompuGroup Medical SE (-1,67 Prozent auf 30,62 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 183 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 11,870 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Südzucker-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Im Index weist die pbb-Aktie mit 8,19 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at