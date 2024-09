Minuszeichen in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Am Freitag notiert der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,38 Prozent schwächer bei 13 588,56 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 97,868 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,019 Prozent auf 13 637,77 Punkte an der Kurstafel, nach 13 640,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Freitag bei 13 640,82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 588,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 3,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 415,63 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.06.2024, lag der SDAX noch bei 15 155,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 211,05 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 1,68 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 940,72 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Drägerwerk (+ 2,09 Prozent auf 46,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,76 Prozent auf 1,04 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,21 Prozent auf 16,74 EUR), SCHOTT Pharma (+ 0,88 Prozent auf 34,42 EUR) und Hypoport SE (+ 0,74 Prozent auf 272,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen ATOSS Software (-7,39 Prozent auf 122,80 EUR), SMA Solar (-1,37 Prozent auf 19,44 EUR), flatexDEGIRO (-1,28 Prozent auf 12,00 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-1,25 Prozent auf 5,55 EUR) und pbb (-1,24 Prozent auf 5,58 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Die Schaeffler-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 95 720 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,812 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat mit 5,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Mit 8,04 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

