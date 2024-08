Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter

Am Montag tendiert der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,11 Prozent schwächer bei 13 555,57 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 96,526 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,928 Prozent auf 13 580,13 Punkte an der Kurstafel, nach 13 707,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 13 553,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 580,13 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 632,77 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 14 431,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 13 626,74 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,92 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten.

Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit INDUS (-0,24 Prozent auf 20,40 EUR), Klöckner (-0,40 Prozent auf 5,00 EUR), Amadeus FiRe (-0,42 Prozent auf 94,60 EUR), Fielmann (-0,98 Prozent auf 40,50 EUR) und ATOSS Software (-1,04 Prozent auf 132,80 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-8,22 Prozent auf 0,93 EUR), pbb (-5,25 Prozent auf 4,74 EUR), Ceconomy St (-5,10 Prozent auf 2,53 EUR), PVA TePla (-4,69 Prozent auf 12,20 EUR) und flatexDEGIRO (-4,40 Prozent auf 11,62 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SDAX auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 148 514 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 7,653 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,51 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.at