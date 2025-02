MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Heidelberger Druck nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal 2024/25 auf "Buy" mit einem Kursziel von 1,75 Euro belassen. Der Hersteller von Druckmaschinen habe die Margen deutlich erhöht, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Darin spiegele sich eine positive Entwicklung der Kosten wider. Die Aktien seien nach wie vor erheblich unterbewertet./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 07:53 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





