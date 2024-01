Minuszeichen in London: FTSE 100 gibt mittags nach

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,26 Prozent leichter bei 7 605,44 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,365 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 624,93 Punkte an der Kurstafel, nach 7 624,93 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 637,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 598,48 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 15.12.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 576,36 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 7 599,60 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 844,07 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,50 Prozent nach unten. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 576,59 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Admiral Group (+ 1,86 Prozent auf 26,30 GBP), Aviva (+ 1,54 Prozent auf 4,35 GBP), Centrica (+ 1,43 Prozent auf 1,52 GBP), Beazley (+ 1,28 Prozent auf 5,13 GBP) und Rightmove (+ 1,27 Prozent auf 5,70 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Burberry (-5,07 Prozent auf 12,20 GBP), Ocado Group (-4,75 Prozent auf 6,21 GBP), HSBC (-2,11 Prozent auf 5,97 GBP), Lloyds Banking Group (-1,93 Prozent auf 0,44 GBP) und Fresnillo (-1,84 Prozent auf 5,24 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 12 785 174 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 195,834 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

