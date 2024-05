Minuszeichen in London: FTSE 100 in der Verlustzone

Am Mittwoch fällt der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,24 Prozent auf 8 395,96 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,669 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 416,45 Punkte an der Kurstafel, nach 8 416,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 416,45 Punkte, das Tagestief hingegen 8 360,87 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,289 Prozent. Vor einem Monat, am 22.04.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 023,87 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 22.02.2024, den Wert von 7 684,49 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 22.05.2023, den Stand von 7 770,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 8,73 Prozent. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Marks Spencer (+ 6,83 Prozent auf 2,93 GBP), Severn Trent (+ 2,03 Prozent auf 26,66 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,96 Prozent auf 5,52 GBP), Lloyds Banking Group (+ 1,70 Prozent auf 0,57 GBP) und Auto Trader Group (+ 1,54 Prozent auf 7,38 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil StJamess Place (-3,48 Prozent auf 4,61 GBP), Antofagasta (-2,24 Prozent auf 23,56 GBP), 3i (-1,96 Prozent auf 29,02 GBP), RS Group (-1,86 Prozent auf 7,92 GBP) und Fresnillo (-1,75 Prozent auf 6,21 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 49 473 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 220,245 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,65 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

