Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in London am Freitagmorgen.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 7 465,28 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,296 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 483,58 Punkten, nach 7 483,58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 483,58 Punkte, das Tagestief hingegen 7 463,98 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,519 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 24.10.2023, mit 7 389,70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 333,63 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2022, den Stand von 7 466,60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 1,18 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern markiert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Smurfit Kappa (+ 2,59 Prozent auf 31,80 EUR), Kingfisher (+ 0,75 Prozent auf 2,16 GBP), Vodafone Group (+ 0,64 Prozent auf 0,71 GBP), Barclays (+ 0,58 Prozent auf 1,41 GBP) und Hargreaves Lansdown (+ 0,40 Prozent auf 7,03 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Sage (-2,03 Prozent auf 11,08 GBP), BT Group (-1,75 Prozent auf 1,21 GBP), Anglo American (-1,32 Prozent auf 22,02 GBP), Burberry (-1,25 Prozent auf 15,17 GBP) und Schroders (-0,95 Prozent auf 3,96 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 881 760 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 192,849 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Phoenix Group lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,09 Prozent.

Redaktion finanzen.at