Minuszeichen in London: FTSE 100 verliert zum Handelsstart

Der FTSE 100 setzt am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,22 Prozent auf 7 394,06 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,381 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 410,04 Punkte an der Kurstafel, nach 7 410,04 Punkten am Vortag.

Bei 7 410,04 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7 384,51 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 0,319 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 494,58 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 08.08.2023, bei 7 527,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.11.2022, stand der FTSE 100 noch bei 7 306,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Minus von 2,12 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Marks Spencer (+ 8,61 Prozent auf 2,45 GBP), Entain (+ 1,80 Prozent auf 9,58 GBP), Associated British Foods (+ 1,24 Prozent auf 22,78 GBP), Rolls-Royce (+ 1,15 Prozent auf 2,29 GBP) und Next (+ 1,06 Prozent auf 74,06 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Electrocomponents (-2,07 Prozent auf 6,81 GBP), Hargreaves Lansdown (-1,76 Prozent auf 7,15 GBP), Prudential (-1,71 Prozent auf 8,87 GBP), Legal General (-1,61 Prozent auf 2,18 GBP) und D S Smith (-1,47 Prozent auf 2,88 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Marks Spencer-Aktie aufweisen. 1 865 575 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 202,855 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

