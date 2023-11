Minuszeichen in Moskau: RTS gibt letztendlich nach

Am Donnerstag bewegte sich der RTS via MICEX zum Handelsschluss 0,79 Prozent leichter bei 1 079,82 Punkten. Der Börsenwert der im RTS enthaltenen Werte beträgt damit 7,642 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 1 088,02 Punkte an der Kurstafel, nach 1 088,42 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 079,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 091,75 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des RTS

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang ein Minus von 0,693 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.10.2023, betrug der RTS-Kurs 992,18 Punkte. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wurde der RTS mit 1 040,15 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, verzeichnete der RTS einen Stand von 1 108,69 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 12,12 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 900,08 Punkten.

RTS-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im RTS befinden sich aktuell VSMPO-AVISMA (+ 2,86 Prozent auf 40 220,00 RUB), Mechel (+ 2,38 Prozent auf 276,92 RUB), Transneft Pref (+ 0,91 Prozent auf 144 500,00 RUB), Moscow Exchange MICEX-RTS (+ 0,90 Prozent auf 194,63 RUB) und LSR (+ 0,69 Prozent auf 675,00 RUB). Auf der Verliererseite im RTS stehen derweil JSFC Sistema (-2,10 Prozent auf 16,58 RUB), NOVATEK (-1,63 Prozent auf 1 632,00 RUB), PIK (-1,50 Prozent auf 714,00 RUB), Surgutneftegas Pref (-1,18 Prozent auf 55,58 RUB) und RusHydro (Federal Hydro) (-1,16 Prozent auf 0,81 RUB).

Welche Aktien im RTS das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. Zuletzt wurden via MICEX 47 307 530 000 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Yandex-Aktie mit 6,459 Mrd. Euro die dominierende Aktie im RTS.

Fundamentaldaten der RTS-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,81 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at