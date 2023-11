Minuszeichen in Moskau: RTS legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Um 09:01 Uhr bewegt sich der RTS im MICEX-Handel 0,04 Prozent schwächer bei 1 087,99 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 7,642 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,037 Prozent auf 1 088,02 Punkte an der Kurstafel, nach 1 088,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des RTS lag am Donnerstag bei 1 090,26 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 086,00 Punkten erreichte.

RTS seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 0,058 Prozent. Der RTS bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2023, bei 992,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wurde der RTS auf 1 040,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, wies der RTS 1 108,69 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 12,97 Prozent. In diesem Jahr markierte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Punkte.

Tops und Flops im RTS

Die stärksten Aktien im RTS sind aktuell SOLLERS (+ 2,31 Prozent auf 974,50 RUB), Mechel (+ 1,95 Prozent auf 275,76 RUB), VSMPO-AVISMA (+ 1,48 Prozent auf 39 680,00 RUB), Cherkizovo (+ 1,48 Prozent auf 4 080,00 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (+ 1,31 Prozent auf 2,39 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen derweil NOVATEK (-0,55 Prozent auf 1 649,80 RUB), INTER RAO (-0,14 Prozent auf 4,29 RUB), Acron (+ 0,02 Prozent auf 18 904,00 RUB), JSFC Sistema (+ 0,14 Prozent auf 16,95 RUB) und PIK (+ 0,15 Prozent auf 726,00 RUB).

Welche Aktien im RTS die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 140 470 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie dominiert den RTS hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 6,462 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Titel

Die Gazprom PJSC-Aktie präsentiert mit 0,81 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Mit 49,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at