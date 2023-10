Minuszeichen in Moskau: RTS sackt zum Handelsstart ab

Das macht das Börsenbarometer in Moskau aktuell.

Der RTS fällt im MICEX-Handel um 09:00 Uhr um 0,60 Prozent auf 1 000,85 Punkte zurück. Damit kommen die im RTS enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 7,657 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 1 001,68 Zählern und damit 0,520 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 006,92 Punkte).

Der RTS verzeichnete bei 1 000,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 1 001,68 Einheiten.

RTS-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, bei 1 012,40 Punkten. Der RTS notierte noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, bei 993,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, stand der RTS bei 963,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 3,92 Prozent nach oben. Der RTS erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im RTS aktuell

Welche RTS-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Transneft Pref-Aktie ist im RTS derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via MICEX 0 Aktien gehandelt. Im RTS hat die Yandex-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 6,477 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS inne. Unter den Aktien im Index weist die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 55,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at