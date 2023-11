Minuszeichen in Moskau: So entwickelt sich der RTS am Nachmittag

Am Donnerstag fällt der RTS um 15:00 Uhr via MICEX um 0,47 Prozent auf 1 107,75 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 7,571 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der RTS 0,270 Prozent leichter bei 1 110,03 Punkten, nach 1 113,03 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tageshoch bei 1 111,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 103,05 Punkten lag.

RTS-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den RTS bereits um 1,50 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, bewegte sich der RTS bei 1 006,92 Punkten. Der RTS lag vor drei Monaten, am 09.08.2023, bei 1 004,72 Punkten. Der RTS lag vor einem Jahr, am 09.11.2022, bei 1 113,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 15,02 Prozent. In diesem Jahr erreichte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 114,55 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 900,08 Punkten.

RTS-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen derzeit Bashneft (+ 1,60 Prozent auf 2 128,00 RUB), Rostelecom PJSC (+ 1,47 Prozent auf 77,97 RUB), Rostelecom PJSC Pref (+ 1,44) Prozent auf 73,75 RUB), Novolipetsk Steel (+ 1,03 Prozent auf 196,60 RUB) und Phosagro (+ 1,03 Prozent auf 6 891,00 RUB). Zu den schwächsten RTS-Aktien zählen hingegen Aeroflot - Russian Airlines (-1,50 Prozent auf 39,33 RUB), Mechel (-1,23 Prozent auf 298,18 RUB), TMK (-1,22 Prozent auf 224,20 RUB), Severstal (-1,11 Prozent auf 1 360,00 RUB) und NOVATEK (-0,83 Prozent auf 1 610,00 RUB).

Die teuersten RTS-Unternehmen

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 39 372 760 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Yandex mit 6,395 Mrd. Euro im RTS den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die RTS-Werte auf

Unter den RTS-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie mit 0,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

