Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsende leichter

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 39 308,00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 14,197 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,568 Prozent schwächer bei 39 108,25 Punkten, nach 39 331,85 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 39 230,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 39 411,17 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,311 Prozent zu. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 03.06.2024, bei 38 571,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 127,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.07.2023, wurde der Dow Jones mit 34 418,47 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 4,22 Prozent nach oben. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 1,86 Prozent auf 260,95 USD), McDonalds (+ 0,89 Prozent auf 250,00 USD), Caterpillar (+ 0,87 Prozent auf 330,61 USD), Walt Disney (+ 0,63 Prozent auf 98,61 USD) und Apple (+ 0,58 Prozent auf 221,55 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil UnitedHealth (-1,68 Prozent auf 489,89 USD), Merck (-1,46 Prozent auf 125,85 USD), Amazon (-1,21 Prozent auf 197,59 USD), Nike (-1,05 Prozent auf 75,24 USD) und IBM (-0,89 Prozent auf 175,73 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 12 641 367 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,159 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,53 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

