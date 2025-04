NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1,23 Prozent höher bei 40 093,40 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14,763 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,526 Prozent auf 39 815,01 Punkte an der Kurstafel, nach 39 606,57 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 39 371,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 40 157,91 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 3,05 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 24.03.2025, bei 42 583,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 424,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 460,92 Punkten gehandelt.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 5,42 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 054,36 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 5,68 Prozent auf 264,70 USD), Caterpillar (+ 3,75 Prozent auf 306,86 USD), NVIDIA (+ 3,62 Prozent auf 106,43 USD), Microsoft (+ 3,45 Prozent auf 387,30 USD) und Amazon (+ 3,29 Prozent auf 186,54 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil IBM (-6,58 Prozent auf 229,33 USD), Procter Gamble (-3,74 Prozent auf 159,53 USD), Coca-Cola (-1,06 Prozent auf 72,52 USD), UnitedHealth (-0,87 Prozent auf 424,25 USD) und McDonalds (-0,71 Prozent auf 316,22 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 56 062 683 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,702 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Merck-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at