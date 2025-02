Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsende nach

Am Freitag verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 2,06 Prozent auf 21 614,08 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,192 Prozent auf 22 110,54 Punkte an der Kurstafel, nach 22 068,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21 597,16 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 22 115,21 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2,53 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 21.01.2025, einen Stand von 21 566,51 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 21.11.2024, einen Stand von 20 740,78 Punkten auf. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 21.02.2024, bei 17 478,91 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,04 Prozent zu. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22 222,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 538,33 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell MercadoLibre (+ 7,09 Prozent auf 2 260,00 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 5,57 Prozent auf 131,34 USD), Mondelez (+ 4,02 Prozent auf 64,67 USD), Monster Beverage (+ 3,50 Prozent auf 53,00 USD) und The Kraft Heinz Company (+ 3,22 Prozent auf 31,13 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Old Dominion Freight Line (-8,54 Prozent auf 180,40 USD), Constellation Energy (-8,07 Prozent auf 284,44 USD), Lucid (-7,55 Prozent auf 3,06 USD), Strategy (-7,48 Prozent auf 299,69 USD) und CrowdStrike (-6,75 Prozent auf 406,68 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 53 530 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,526 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die JDcom-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at