Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer

Der NASDAQ Composite kann seine Vortagesgewinne am Donnerstag nicht halten.

Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 1,95 Prozent auf 15 407,02 Punkte zurück. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 2,15 Prozent auf 15 375,26 Punkte an der Kurstafel, nach 15 712,75 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 15 343,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 430,59 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,071 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 16 384,47 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 25.01.2024, den Wert von 15 510,50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 11 799,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 4,34 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Ultralife Batteries (+ 17,30 Prozent auf 10,24 USD), Anglo American (+ 13,56 Prozent auf 25,04 GBP), Methanex (+ 5,92 Prozent auf 69,22 CAD), Timberland Bancorp (+ 5,83 Prozent auf 26,32 USD) und AmeriServ Financial (+ 4,94 Prozent auf 2,76 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Textron (-10,15 Prozent auf 84,47 USD), Biomarin Pharmaceutical (-8,26 Prozent auf 83,67 USD), Innodata (-7,58 Prozent auf 5,85 USD), IMAX (-7,13 Prozent auf 16,40 USD) und Deckers Outdoor (-5,88 Prozent auf 801,65 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Anglo American-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 11 902 414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,824 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,05 erwartet. Comtech Telecommunications lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 22,86 Prozent.

