Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich leichter

Am Freitag verbuchte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 2,20 Prozent auf 19 524,01 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,222 Prozent auf 20 006,69 Punkte an der Kurstafel, nach 19 962,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 016,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 510,91 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ Composite bereits um 2,82 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 21.01.2025, stand der NASDAQ Composite bei 19 756,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18 972,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.02.2024, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 15 580,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 1,26 Prozent zu Buche. Bei 20 118,61 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 831,91 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Innodata (+ 13,47 Prozent auf 61,91 USD), Nissan Motor (+ 9,64 Prozent auf 3,02 USD), Astronics (+ 7,56 Prozent auf 20,20 USD), Universal Display (+ 6,76 Prozent auf 157,30 USD) und Exelixis (+ 5,02 Prozent auf 36,85 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen AXT (-31,00 Prozent auf 1,58 USD), Akamai (-21,73 Prozent auf 76,73 USD), Harvard Bioscience (-16,10 Prozent auf 0,99 USD), Century Aluminum (-13,27 Prozent auf 17,38 USD) und Microvision (-11,24 Prozent auf 1,50 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53 530 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,526 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

