Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schwächer

So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,82 Prozent leichter bei 15 502,19 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,631 Prozent auf 15 532,12 Punkte an der Kurstafel, nach 15 630,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 15 577,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 490,18 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,13 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bei 15 310,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.11.2023, lag der NASDAQ Composite bei 14 199,98 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 21.02.2023, den Wert von 11 492,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,99 Prozent nach oben. Bei 16 080,07 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Garmin (+ 9,67 Prozent auf 134,62 USD), Ceragon Networks (+ 6,14 Prozent auf 2,94 USD), Ultralife Batteries (+ 6,01 Prozent auf 9,35 USD), Amtech Systems (+ 4,73 Prozent auf 4,65 USD) und Methanex (+ 3,84 Prozent auf 58,99 CAD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Photronics (-16,08 Prozent auf 26,20 USD), Ebix (-15,70 Prozent auf 1,02 USD), EMCORE (-10,40 Prozent auf 0,40 USD), Cutera (-8,87 Prozent auf 2,67 USD) und MicroStrategy (-4,81 Prozent auf 671,06 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 417 588 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,777 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,20 erwartet. Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 68,56 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at