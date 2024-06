Minuszeichen in Zürich: SLI fällt zurück

Am Freitag bewegt sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,50 Prozent leichter bei 1 953,53 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,017 Prozent stärker bei 1 963,64 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 963,31 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 1 939,15 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 964,79 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,858 Prozent. Vor einem Monat, am 14.05.2024, wies der SLI 1 922,78 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.03.2024, wies der SLI einen Stand von 1 922,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 771,84 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,78 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Roche (+ 1,10 Prozent auf 248,50 CHF), Novartis (+ 0,98 Prozent auf 95,18 CHF), Lindt (+ 0,85 Prozent auf 10 690,00 CHF), Nestlé (+ 0,82 Prozent auf 95,88 CHF) und Lonza (+ 0,35 Prozent auf 482,80 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-2,65 Prozent auf 88,74 CHF), VAT (-2,18 Prozent auf 494,40 CHF), Sonova (-2,03 Prozent auf 275,30 CHF), Sika (-1,94 Prozent auf 257,90 CHF) und Swatch (I) (-1,85 Prozent auf 185,20 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 667 179 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 254,537 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at