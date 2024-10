Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags schwächer

Der SLI fällt am Mittwochnachmittag.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,29 Prozent leichter bei 1 974,23 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,242 Prozent fester bei 1 984,83 Punkten, nach 1 980,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 974,04 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 992,25 Punkten verzeichnete.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,943 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.09.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 015,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, betrug der SLI-Kurs 1 945,31 Punkte. Der SLI wies vor einem Jahr, am 02.10.2023, einen Wert von 1 698,85 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,95 Prozent aufwärts. Bei 2 023,54 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swatch (I) (+ 2,02 Prozent auf 181,90 CHF), Richemont (+ 1,07 Prozent auf 132,20 CHF), Julius Bär (+ 0,90 Prozent auf 51,32 CHF), UBS (+ 0,85 Prozent auf 26,17 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,22 Prozent auf 49,10 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Sandoz (-2,83 Prozent auf 34,31 CHF), Partners Group (-1,75 Prozent auf 1 263,00 CHF), Adecco SA (-1,43 Prozent auf 27,66 CHF), Lonza (-1,23 Prozent auf 528,60 CHF) und Straumann (-1,13 Prozent auf 136,20 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 884 287 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 233,428 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at