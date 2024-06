Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsende schwächer

Der SLI verlor im SIX-Handel schlussendlich 0,80 Prozent auf 1 962,35 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 1 972,76 Zählern und damit 0,269 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 978,09 Punkte).

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 1 977,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 959,96 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,411 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, bewegte sich der SLI bei 1 915,95 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.03.2024, erreichte der SLI einen Wert von 1 930,56 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.06.2023, bei 1 776,91 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,28 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,26 Prozent auf 32,18 CHF), Roche (+ 0,94 Prozent auf 245,80 CHF), Swisscom (+ 0,65 Prozent auf 495,80 CHF), Lindt (+ 0,38 Prozent auf 10 600,00 CHF) und Logitech (+ 0,24 Prozent auf 91,16 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen ams (-8,49 Prozent auf 1,29 CHF), Sika (-3,13 Prozent auf 263,00 CHF), UBS (-2,47 Prozent auf 27,21 CHF), Straumann (-2,09 Prozent auf 112,30 CHF) und VAT (-1,90 Prozent auf 505,40 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 232 768 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 251,320 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Swiss Re lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,92 Prozent.

Redaktion finanzen.at