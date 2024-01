Minuszeichen in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus

Der SMI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,51 Prozent auf 11 150,88 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,287 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,528 Prozent tiefer bei 11 148,28 Punkten in den Dienstagshandel, nach 11 207,51 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 139,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 161,03 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, stand der SMI bei 11 191,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2023, bewegte sich der SMI bei 10 889,03 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 16.01.2023, bei 11 435,99 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2024 bereits um 0,173 Prozent zurück. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 309,94 Punkten. Bei 11 113,75 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Novartis (+ 0,02 Prozent auf 92,02 CHF), Nestlé (-0,05 Prozent auf 97,17 CHF), Givaudan (-0,06 Prozent auf 3 387,00 CHF), Swiss Life (-0,17 Prozent auf 592,00 CHF) und Swisscom (-0,23 Prozent auf 512,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Lonza (-2,13 Prozent auf 362,70 CHF), Partners Group (-1,78 Prozent auf 1 102,00 CHF), Richemont (-1,32 Prozent auf 108,40 CHF), Roche (-1,04 Prozent auf 248,25 CHF) und Sonova (-0,93 Prozent auf 276,30 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 182 757 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 269,595 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,44 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at