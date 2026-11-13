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Kursentwicklung 13.11.2026 12:26:34

Minuszeichen in Zürich: SMI fällt

Minuszeichen in Zürich: SMI fällt

Der SMI verliert heute an Wert.

Der SMI sinkt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,23 Prozent auf 15 115,29 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,730 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,274 Prozent auf 15 107,95 Punkte an der Kurstafel, nach 15 149,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 037,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 130,68 Punkten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 2,23 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der SMI noch bei 13 927,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 475,13 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 12 740,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 14,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 200,17 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Swiss Re (+ 0,85 Prozent auf 153,35 CHF), Swiss Life (+ 0,79 Prozent auf 992,60 CHF), Alcon (+ 0,70 Prozent auf 60,70 CHF), Nestlé (+ 0,66 Prozent auf 87,14 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 70,76 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-4,51 Prozent auf 168,20 CHF), Sandoz (-1,27 Prozent auf 85,80 CHF), Logitech (-1,11 Prozent auf 84,06 CHF), Amrize (-1,01 Prozent auf 34,31 CHF) und Sika (-0,88 Prozent auf 192,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 389 949 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 346,059 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 36,98 0,05% Amrize
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Nestlé SA (Nestle) 94,59 1,39% Nestlé SA (Nestle)
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 437,55 0,59% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Swiss Life AG (N) 1 076,00 1,46% Swiss Life AG (N)
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