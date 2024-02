Minuszeichen in Zürich: SMI nachmittags in Rot

Der SMI erleidet am Mittwochnachmittag Verluste.

Um 15:42 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 11 391,91 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,303 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,406 Prozent auf 11 396,67 Punkte an der Kurstafel, nach 11 443,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 422,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 362,36 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SMI bereits um 0,219 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der SMI einen Wert von 11 137,79 Punkten. Der SMI erreichte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, einen Stand von 10 391,16 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 285,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,98 Prozent. Bei 11 473,57 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 088,62 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Zurich Insurance (+ 0,82 Prozent auf 442,00 CHF), Swiss Life (+ 0,58 Prozent auf 624,00 CHF), Roche (+ 0,57 Prozent auf 248,10 CHF), Sika (+ 0,54 Prozent auf 241,10 CHF) und Swiss Re (+ 0,50 Prozent auf 99,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Novartis (-2,93 Prozent auf 89,88 CHF), Holcim (-2,09 Prozent auf 66,42 CHF), Lonza (-1,34 Prozent auf 426,80 CHF), Richemont (-0,92 Prozent auf 129,25 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,83 Prozent auf 37,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 473 692 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 275,319 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,81 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at