Minuszeichen in Zürich: SPI beginnt Montagshandel im Minus

Der SPI notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 0,47 Prozent auf 16 293,52 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,172 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,359 Prozent tiefer bei 16 311,74 Punkten, nach 16 370,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 293,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16 311,74 Punkten.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 27.12.2024, den Stand von 15 463,80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 16 205,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, mit 14 839,12 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 4,99 Prozent zu Buche. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 428,10 Punkten. Bei 15 453,24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell SGS SA (+ 4,94 Prozent auf 89,22 CHF), Givaudan (+ 2,93 Prozent auf 3 930,00 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 2,80 Prozent auf 18,38 CHF), Calida (+ 2,64 Prozent auf 23,30 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 1,45 Prozent auf 42,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Highlight Event and Entertainment (-33,53 Prozent auf 5,65 CHF), VAT (-7,80 Prozent auf 316,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-5,52 Prozent auf 51,02 CHF), u-blox (-4,06 Prozent auf 66,20 CHF) und BELIMO (-3,90 Prozent auf 690,50 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 597 946 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 245,979 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

