Minuszeichen in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück

Am Nachmittag agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Der SPI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,19 Prozent auf 16 473,37 Punkte zurück. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,232 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,159 Prozent leichter bei 16 477,93 Punkten in den Handel, nach 16 504,15 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 16 484,02 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 409,76 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 810,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 992,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 596,92 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 13,06 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Relief Therapeutics (+ 38,89 Prozent auf 1,63 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 26,69 Prozent auf 0,30 CHF), Curatis (+ 9,83 Prozent auf 6,48 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 9,44 Prozent auf 16,92 CHF) und Arundel (+ 6,56 Prozent auf 0,13 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen HOCHDORF (-15,00 Prozent auf 1,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,71 Prozent auf 3,30 CHF), Jungfraubahn (-4,62 Prozent auf 192,20 CHF), StarragTornos (-3,00 Prozent auf 45,20 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-2,76 Prozent auf 299,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 792 713 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 261,471 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at