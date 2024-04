Minuszeichen in Zürich: SPI fällt zum Ende des Dienstagshandels

Der SPI bewegte sich am Abend im Minus.

Der SPI fiel im SIX-Handel schlussendlich um 1,49 Prozent auf 14 862,40 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,916 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 14 933,65 Zählern und damit 1,02 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (15 087,40 Punkte).

Der SPI verzeichnete bei 14 951,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 839,71 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Stand von 15 328,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.01.2024, lag der SPI noch bei 14 628,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, lag der SPI bei 14 859,62 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit CI Com SA (+ 15,79 Prozent auf 1,54 CHF), Kinarus (+ 11,76 Prozent auf 0,00 CHF), Zwahlen et Mayr SA (+ 6,87 Prozent auf 140,00 CHF), Barry Callebaut (+ 6,73 Prozent auf 1 364,00 CHF) und Adval Tech (+ 4,55 Prozent auf 92,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Spexis (-13,79 Prozent auf 0,06 CHF), Adecco SA (-11,08 Prozent auf 30,50 CHF), ObsEva (-10,71 Prozent auf 0,01 CHF), Swiss Re (-8,90 Prozent auf 97,84 CHF) und Xlife Sciences (-8,86 Prozent auf 36,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 238 103 432 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 251,161 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,74 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at