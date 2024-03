Minuszeichen in Zürich: SPI fällt zum Ende des Freitagshandels

Der SPI fiel am fünften Tag der Woche.

Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,46 Prozent leichter bei 15 307,08 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 1,935 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,107 Prozent schwächer bei 15 360,81 Punkten, nach 15 377,34 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 307,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 15 383,72 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,058 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 857,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wurde der SPI auf 14 581,43 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 22.03.2023, notierte der SPI bei 14 123,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 5,06 Prozent aufwärts. Bei 15 462,87 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell CI Com SA (+ 24,17 Prozent auf 1,49 CHF), Evolva (+ 15,27 Prozent auf 0,94 CHF), Peach Property Group (+ 13,19 Prozent auf 10,30 CHF), Meyer Burger (+ 11,67 Prozent auf 0,02 CHF) und Kinarus (+ 10,53 Prozent auf 0,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Bellevue (-7,33 Prozent auf 21,50 CHF), ASMALLWORLD (-6,92 Prozent auf 1,48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,86 Prozent auf 7,44 CHF), Vetropack A (-4,83 Prozent auf 31,50 CHF) und lastminutecom (-4,60 Prozent auf 20,75 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 154 509 800 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 254,216 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,72 erwartet. Die Varia US Properties-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

