Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 16 364,15 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,211 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,209 Prozent auf 16 346,29 Punkte an der Kurstafel, nach 16 380,47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 346,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 367,29 Zähler.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,132 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.07.2024, stand der SPI bei 16 214,66 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, bei 15 742,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.08.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 637,06 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 12,32 Prozent nach oben. Bei 16 484,31 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 20,98 Prozent auf 0,35 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 1,36 Prozent auf 26,15 CHF), Clariant (+ 1,29 Prozent auf 13,32 CHF), Peach Property Group (+ 1,28 Prozent auf 7,14 CHF) und Implenia (+ 1,16 Prozent auf 30,65 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen HOCHDORF (-19,42 Prozent auf 0,34 CHF), Meyer Burger Technology (-2,97 Prozent auf 1,67 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-1,87 Prozent auf 14,72 CHF), VP Bank (-1,83 Prozent auf 75,00 CHF) und EFG International (-1,64 Prozent auf 11,98 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 114 741 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 258,189 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

