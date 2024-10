Minuszeichen in Zürich: SPI startet im Minus

So bewegt sich der SPI heute.

Um 09:12 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,56 Prozent tiefer bei 16 179,12 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,202 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,492 Prozent auf 16 190,17 Punkte an der Kurstafel, nach 16 270,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16 179,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 204,71 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,430 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 16.09.2024, den Stand von 15 957,58 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, wies der SPI einen Stand von 16 283,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 235,61 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 11,05 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 16 557,98 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Meyer Burger Technology (+ 5,16 Prozent auf 1,67 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,17 Prozent auf 0,13 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,56 Prozent auf 8,43 CHF), SHL Telemedicine (+ 3,33 Prozent auf 2,48 CHF) und Burckhardt Compression (+ 2,79 Prozent auf 627,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Tecan (N) (-12,59 Prozent auf 233,20 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-4,76 Prozent auf 20,00 CHF), Swatch (I) (-3,46 Prozent auf 168,60 CHF), VAT (-2,89 Prozent auf 376,90 CHF) und Richemont (-2,85 Prozent auf 124,20 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 186 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 250,313 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at