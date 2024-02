Minuszeichen in Zürich: SPI zeigt sich nachmittags leichter

So bewegt sich der SPI am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch notiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,01 Prozent leichter bei 14 692,72 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 1,977 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,111 Prozent höher bei 14 710,93 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 694,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 14 664,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 713,61 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,043 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wurde der SPI mit 14 584,24 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, betrug der SPI-Kurs 13 867,52 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 07.02.2023, wies der SPI einen Stand von 14 483,25 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,843 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,70 Prozent auf 56,00 CHF), V-Zug (+ 3,21 Prozent auf 61,00 CHF), SKAN (+ 3,21 Prozent auf 80,40 CHF), HOCHDORF (+ 3,08 Prozent auf 13,40 CHF) und Lalique (+ 2,96 Prozent auf 34,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Kinarus (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), Idorsia (-5,68 Prozent auf 1,44 CHF), Peach Property Group (-4,94 Prozent auf 10,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-4,88 Prozent auf 8,58 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,66 Prozent auf 0,53 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. 23 535 985 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,570 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,21 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at