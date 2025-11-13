Mirae gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mirae hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1434,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2901,74 KRW erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Mirae mit einem Umsatz von insgesamt 22,63 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,24 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 262,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at