Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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12.04.2026 08:12:00
Missing Link: Deutschland, eine Kupfer-Geschichte
Gute Ideen setzen sich nicht immer durch. Und manche werden erst vergessen, würden aber selbst Jahrzehnte später noch viel bewirken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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