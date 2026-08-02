Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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02.08.2026 07:52:00
Missing Link: Die Atomisierung der Überwachung
Nach drei Jahrzehnten an den Knotenpunkten des Netzes warnt Klaus Landefeld vor einer ausufernden Überwachung durch atomisierte, immer weiter reichende Gesetze.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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