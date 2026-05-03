Link Aktie
WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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03.05.2026 08:02:00
Missing Link: Die Bewährungsprobe kommt erst noch
Ein Jahr Digitalministerium – bisher betreibt Karsten Wildberger eine staatliche Produktagentur. Politische Gestaltung fehlt noch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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