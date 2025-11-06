|
MISTRAS Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
MISTRAS Group hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat MISTRAS Group im vergangenen Quartal 195,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MISTRAS Group 182,7 Millionen USD umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
