MISUMI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

MISUMI veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 12,59 JPY, nach 40,83 JPY im Vorjahresvergleich.

MISUMI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at